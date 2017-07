'Bundesliga-club informeert naar 'onmisbare' Ajacied'

Werder Bremen moet het voorlopig zonder Niklas Moisander stellen. De verdediger kampt met een hamstringblessure en staat enkele maanden aan de kant. Pas rond november wordt de voormalig speler van Ajax en AZ weer terugverwacht.



Voor de Duitse club een enorme tegenvaller, want de spoeling was achterin al dun. Technisch directeur Frank Baumann liet dan ook weten dat Werder Bremen de transfermarkt op zal gaan voor een nieuwe verdediger en mogelijk komen de Duitsers nu bij Ajax uit.



Volgens Fussball.news is Nick Viergever bij Werder Bremen in beeld. Hij zou echter niet de topkandidaat zijn, want dat is Holger Badstuber. Ajax-directeur Marc Overmars gaf onlangs al aan dat Viergever niet te koop is. De verdediger zou deze zomer absoluut niet mogen vertrekken.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

