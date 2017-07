Barça-voorzitter beseft: 'Hij beslist zelf'

FC Barcelona moet serieus vrezen voor een vertrek van Neymar. De Braziliaanse sterspeler raasde eerder vandaag nog woedend van het trainingsveld en dus zou hij wel eens daadwerkelijk naar Paris Saint-Germain kunnen verkassen. Josep Maria Bartomeu, voorzitter van Barça, beseft dat de bal bij Neymar ligt.



"Neymar is een van onze beste spelers en we willen hem niet verliezen. We willen hem graag bij ons houden, hij heeft nog een contract voor vier jaar. Maar de spelers beslissen zelf of ze vertrekken. Meer valt er niet te zeggen", vertelt hij aan The New York Times.



De geruchten dat Neymar Barcelona verlaat worden steeds hardnekkiger. Met een krankzinnige opstapclausule van 222 miljoen euro zou Neymar afgetekend de duurste voetballer uit de geschiedenis kunnen worden.