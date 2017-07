Heerenveen-aanwinst: "Ik hoop in hun voetsporen te treden"

Heerenveen heeft zich versterkt met Nemanja Mihajlović en daar zijn beide partijen bijzonder blij mee. De jonge Serviër hoopt in de voetsporen van enkele landgenoten te kunnen treden.



"De Eredivisie is goed voor jonge spelers", vertelt hij op de clubwebsite van Heerenveen. "Er wordt aanvallend gevoetbald, je krijgt veel ruimte om acties te maken en clubs spelen om te winnen, doelpunten te maken. Na Partizan is Heerenveen voor mij de best mogelijke stap. Mijn landgenoten Djuricic en Sulejmani hebben het hier ook goed gedaan, ik hoop in hun voetsporen te treden."



Over zichzelf: "Ik houd van duelleren om de tegenstander uit te spelen en vervolgens een goede assist af te leveren. Doelpunten maken is belangrijk, maar ik geniet net zo veel, misschien zelfs wel meer, van het geven van een assist."