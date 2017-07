Willem II-aanwinst ambitieus: 'Daar hoop ik stiekem op'

Bij AZ kwam hij er niet aan te pas, dus dit seizoen wil Fernando Lewis zich in het shirt van Willem II bewijzen. Aan ambitie geen gebrek bij de rechtsback.



"Ik wil komend seizoen ook in aanvallend opzicht belangrijk zijn. Opstomen aan de rechterkant en assists geven", vertelt Lewis op de clubwebsite van Willem II.



Hij vervolgt: "Ik wil me bij Willem II graag bewijzen in de Eredivisie. Voor mij betekent dat een basisplaats afdwingen, goed voor de dag komen en met Willem II zo hoog mogelijk eindigen. Vorig jaar zijn we uiteindelijk dertiende geworden, dit jaar moeten we hoger kunnen eindigen. Bovenaan in het rechter rijtje maar stiekem hoop ik toch op een plaats in het linker rijtje en play-offs voor Europees voetbal."