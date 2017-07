Roda JC trots: 'Hij heeft bewezen een grote toekomst te hebben'

Roda JC huurt Tsiy William Ndenge komend seizoen van Borussia Mönchengladbach. Dat bevestigt de club vrijdagmiddag via de officiële kanalen.



Ndenge ging eerder deze maand al met Roda JC mee op trainingskamp en maakte daar een goede indruk op trainer Robert Molenaar. Het heeft geresulteerd in een tijdelijke samenwerking met de Duits jeugdinternational, die afgelopen seizoen uitkwam in de UEFA Youth League en voor het tweede elftal van Gladbach.



Technisch directeur Harm van Veldhoven reageert op de clubwebsite trots: "Ndenge is een linksbenige middenvelder met een sterk lichaam (1.88) en heeft veel technische kwaliteiten. Tsiy heeft bij de nationale ploeg bewezen een grote toekomst te hebben en wij zijn dan ook blij dat Borussia Mönchengladbach deze overeenkomst mogelijk heeft gemaakt."