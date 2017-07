Immers traint met Chinezen: 'Hele andere cultuur'

ADO Den Haag is momenteel op trainingskamp in China. Uiteraard heeft dat alles te maken met het belang van United Vansen, maar het bedrijf is nog een stap verder gegaan. Er trainen namelijk drie Chinese spelers met de selectie van ADO mee en dat is voor Lex Immers even wennen.



"Ik zag vanochtend bij het tapen een Chinese speler staan en op het trainingsveld zag ik dat het er drie waren. Dus ik wist het niet van tevoren", zegt hij tegen Omroep West.



"Ze maakten in principe een prima indruk. Ze spreken moeizaam Engels, maar ze passen zich goed aan. Alle drie kunnen ze wel voetballen, maar hier heerst een hele andere cultuur in het voetbal. Dat zie je ook wel direct", aldus de middenvelder, die niet weet of de Chinezen versterkingen zouden kunnen zijn. "Zulke jongens moet je gewoon zien in een wedstrijd, dat is heel anders."