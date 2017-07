Been nu alweer ontslagen op Cyprus

Mario Been is per direct ontslagen bij APOEL Nicosia. De Cypriotische verloor woensdag in de derde voorronde van de Champions League met 1-0 bij het Roemeense FC Viitorul Constanta en dat werd hem door de president van APOEL Nicosia niet in dank afgenomen.



Op Cyprus werd Been geassisteerd door Damiën Hertog. Been werd eind mei gepresenteerd als nieuwe trainer van APOEL Nicosia. De Barendrechter was vorig seizoen assistent-trainer van Dick Advocaat bij Fenerbahçe, maar kan nu dus alweer vertrekken.





Good morning to all APOEL fans. The managerial carousel at APOEL is getting ready to spin again, as Mario Been is about to be replaced. pic.twitter.com/IZPLAt90mN — apoel.net (@apoelnet_eng) July 28, 2017