Bij Heerenveen vertrokken verdediger trekt naar Spanje

Lucas Bijker komt het komende seizoen waarschijnlijk uit voor Cadiz. De transfervrije verdediger, die sc Heerenveen onlangs verliet voor een nieuw avontuur, trainde vrijdagochtend al mee. Dat meldt de Leeuwarder Courant.



De regionale Spaanse krant El Desmarque meldt dat Bijker al enige tijd meetraint bij de Spaanse tweededivisionist en dat hij alleen nog maar zijn contract hoeft te ondertekenen om zich officieel speler van Cádiz te mogen noemen.



Cadiz maakte de komst van Bijker nog niet officieel bekend. Contractdetails laten daarom nog even op zich wachten. Het kan echter nog even duren voordat Bijker daadwerkelijk zijn handtekening kan zetten. President Manuel Vizcaíno en technisch directeur Quique Pina liggen met elkaar overhoop en het is op dit moment onduidelijk wie van de twee de technische leiding in handen heeft.