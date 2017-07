Narsingh: heb een goede reputatie in Nederland

Vleugelspits Luciano Narsingh werd voor ongeveer 5 miljoen euro overgenomen van PSV door het Engelse Swansea City. In Wales heeft de buitenspeler zich nog niet echt laten zien en dat moet na de zomer veranderen, zo vindt hijzelf. Op de website van zijn werkgever zegt Narsingh dat hij zijn uiterste best gaat doen.



Zelf is de flankspeler best tevreden met zijn prestaties tot nog toe. "Ik heb veel wedstrijden gespeeld en gaf een aantal assists in de vier maanden dat ik bij deze club ben. Dat is een boost. Ik houd ervan om doelpunten voor te bereiden. Of ik liever een assist geef dan ik een doelpunt maak? Ik word waarschijnlijk gelukkiger van een doelpunt creëren, omdat dat mijn taak is als vleugelaanvaller."



Vooral in zijn tijd bij sc Heerenveen ontpopte Narsingh zich tot een aangever pur sang. "Ik heb een goede reputatie opgebouwd in Nederland en ik wil dat hier ook laten zien. Ik wil ook meer scoren komend seizoen."