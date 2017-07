'Ajax krijgt transfernieuws over De Jong'

Ajax werd nog niet zo heel lang geleden in verband gebracht met middenvelder Nigel de Jong van Galatasaray. Het lijkt er niet op dat de Amsterdammers de mannetjesputter echt nodig hebben, maar Marc Overmars heeft wel wat nieuws gekregen over De Jong: hij is binnen een paar dagen transfervrij.



Het Turkse medium Fanatik schrijft dat de beleidsbepalers van Galatasaray definitief besloten hebben om het contract van De Jong te ontbinden. De oud-international van Oranje kan op die manier dus kosteloos overstappen naar een nieuwe club: er dient geen vergoeding voor hem betaald te worden. Eerder werd de controleur dus gelinkt aan een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA, maar het is onduidelijk of dat een optie is voor De Jong.



Ajax beschikt immers over een groot aantal middenvelders en liet ook Wesley Sneijder al aan zich voorbijgaan. Lasse Schöne staat op nummer 6 in Amsterdam, maar ook Frenkie de Jong en Donny van de Beek kunnen uit de voeten op de desbetreffende positie. Het ziet er alleszins naar uit dat zij voorlopig het vertrouwen krijgen van oefenmeester Marcel Keizer.