Everton-fans tweeten allemaal hetzelfde over Klaassen

Middenvelder Davy Klaassen stapte onlangs voor 27 miljoen euro over van het Nederlandse Ajax naar het Engelse Everton. En in een mum van tijd heeft de voormalige aanvoerder van de Amsterdammers de harten van de fans van de Toffees veroverd. In de Europa League-wedstrijd van de Engelsen tegen MFK Ružomberok was Klaassen misschien wel de beste man op het veld.



De supporters van Everton tweeten eigenlijk allemaal hetzelfde: ze zijn onder de indruk van de balbehandeling van Klaassen en vinden dat hij goed kan samenspelen met Wayne Rooney. De oud-Ajacied wordt zelfs 'magisch' genoemd.





Don't think Klaassen believes in taking 2 touches. Practically every pass he made was 1st time. All 1 touch & movement. This could be love 😍 — Andy H (@Andy_H_EFC) July 27, 2017

Early touches of Davy Klaassen have been excellent. Great vision and the weight of those passes... very nice. Expect assists, and goals.#EFC — Matt Read (@MattRead66) July 27, 2017

Davy Klaassen tho. Magic, isn't he? Such a clever player. Sandro is going to be ace and all. And Keane is a rock at the back. — Matt Waring (@mattwaring24) July 27, 2017

I like so far. Sandro looks decent. Liking Klaassen as well. Few nice touches shown by him. Still early days though so not going ott — Simon Currie (@sicurrie) July 22, 2017

I thought Klaassen had sum nice touches as the furthest forward midfielder tonight, nd he nearly scored a header, looks like he is our no 10 — Aidan Calnan (@MoistMurderer) July 19, 2017

Ill 2nd that, Keane won nearly everything aerial and Klaassen made some good runs, good touches and was everywhere. Looks a clever player 👍🏼 — Craig Powe (@CraigPowe_92) July 27, 2017

Klaassen & Rooney are going to tear it up in the premier league this season #EFC #EPL — Roman (@Coujackb) July 28, 2017

Absolutely adore Davy Klaassen already — Ramiro Funes Mori (@MagicalMori) July 28, 2017