Aanhang verbolgen over opvallende keuze Cocu

PSV speelde in het afgelopen seizoen al niet zo best en leek die lijn door te trekken in de Europa League tegen NK Osijek. Coach Phillip Cocu koos ervoor te beginnen zonder de bepalende middenvelder Davy Pröpper en die keuze wordt nu gekraakt door de speler zelf, evenals de supporters van de Eindhovenaren.



Pröpper vertelt aan FOX Sports: "Mijn reservebeurt komt zeker als een verrassing, maar daar zullen we het maar niet te veel over hebben. Daar ben ik niet blij mee, maar het is even niet anders ..." En de fans van PSV lijken niet te snappen waarom de middenvelder buiten de boot viel tegen Osijek.





Waardeloos, futloos, geen drang om te winnen #PSV

Cocu met rare opstelling zonder Propper en Lozano.

Uitschakeling dreigt nu al. — Toine van Dongen (@toinev_d) July 27, 2017

En geen propper? Die Cocu snapt het al meer dan een seizoen niet meer. Vind ik in de competitie niet erg 😂maar europees wel 👊 — Alex (@hoekla) July 27, 2017

Propper was vorig seizoen een lichtpuntje en zat vanavond op de bank. Onbegrijpelijk — Kees Van Der Zandt (@ZandtKees) July 27, 2017

We zijn er nou niet bepaald sterker op geworden! Propper geen basis?! Huurling aanvoerder !?! Verdediging?!? Locadia spits of er naast !?! — Willie (@MijnWoord) July 27, 2017

Zet daarom Hendrix centraal achterin als opbouwende speler en Propper op middenveld voor drive naar voren. Ik snap die Cocu totaal niet.. — Frank Kuijpers (@kuijpersdienst) July 27, 2017

Propper in de basis. Daarnaast had ik voorin gestart met Locadia, Pereiro en Lozano. Luuk heb je niks aan in de klein ruimtes. — berry vossen (@LeBerry86) July 27, 2017