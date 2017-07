PSV-fans zijn er klaar mee: dát moeten ze doen

Vooraf dachten we toch dat PSV een makkelijke avond zou beleven tegen het Kroatische NK Osijek in de voorronde van de Europa League. De Eindhovenaren werden in het eigen Philips Stadion echter met 0-1 geklopt en dat is hard binnengekomen bij de supporters van de ploeg. Sommigen van hen stellen harde maatregelen voor, zoals het ontslag van Phillip Cocu.





Moet PSV trainer Phillip Cocu ontslaan na de blamage tegen Osijek? #psvosi #PSV #Cocu — Max de Kok (@MaxdeKok1913) July 27, 2017

Zullen we Cocu maar gewoon ontslaan en de selectie nog even versterken, Brands? #psvosi — Luuk (@Heyimluuk) July 27, 2017

Hoe staat Cocu er nog op? Zal hij zijn conclusies trekken als hij deze voorronde niet overleeft? Gaan Brands/Gerbrands hem ontslaan? #psvosi — Jeroen Kalthof (@Jeroen_Kalthof) July 27, 2017

Wil Cocu worden ontslagen? Want zo wordt je zelfs in Eindje ontslagen volgens mij — Gnocchi McGnocface (@arcinho) July 27, 2017

Cocu is trouwens ook de meest laffe coach ooit. Wanneer wordt hij ontslagen? Had allang gebeurd moeten zijn #psvosi — Luuk (@Heyimluuk) July 27, 2017

Cocu wordt de eerste coach in de Eredivisie die ontslagen wordt. https://t.co/TGTPQrdIWz — king of de kuip (@kingofdekuip) July 27, 2017

Cocu had vorig seizoen al ontslagen moeten worden. — HIRVING (@Goalzano) July 27, 2017