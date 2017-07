Klaassen debuteert met nipte zege, Milan maakt geen fout

Everton ligt op koers om door te stoten in de Europa League. Manager Ronald Koeman leidde zijn ploeg naar een 1-0 overwinning op het Slowaakse Ruzomberok.



Op Goodison Park gunde Koeman basisplaatsen aan landgenoten Maarten Stekelenburg, Cuco Martina, Davy Klaassen en de teruggekeerde Wayne Rooney. De linksback van Everton maakte donderdagavond het verschil. Leighton Baines zag zijn inzet met enig fortuin tegen de touwen ploffen.



AC Milan maakt geen fout

AC Milan heeft deze zomer fors geïnvesteerd in nieuwe spelers en dus mag er in Europa het nodige verwacht worden. Op bezoek bij Universitatea Craiova in Roemenië werd dankzij Ricardo Rodriguez een 0-1 overwinning behaald en dus lonkt de volgende ronde in de kwalificatiefase.



Zivkovic onderuit

Richairo Zivkovic moet aan de bak om Europees succes te realiseren met zijn nieuwe broodheer KV Oostende. De oud-Ajacied viel na een uur in, maar kon een 4-2 nederlaag niet vermijden. Valere Germain was de grote man aan Franse zijde met drie doelpunten.