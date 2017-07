Phillip Cocu baalt ontzettend van de Europese thuisnederlaag tegen NK Osijek (0-1). De trainer van PSV had natuurlijk op een beter resultaat gehoopt, maar de manier waarop frustreert behoorlijk.



Kansen kreeg PSV nauwelijks op eigen veld. "We hebben geloof ik 72 procent van de wedstrijd de bal gehad. Dus de intentie was goed. Maar we hebben te weinig met de bal gedaan", concludeerde Cocu tegenover FOX Sports. "Zij kwamen om te verdedigen en hebben het spaarzame momentje dat ze kregen benut."



De Kroaten wisten dankzij een strafschop de winst te stelen. Joshua Brenet maakte de overtreding op een speler van NK Osijek, maar zegt Cocu: "Al was het volgens mij een dubieuze strafschop. De overtreding van Brenet leek buiten het strafschopgebied."