Pröpper op de bank: "Komt zeker als een verrassing"

Davy Pröpper was dolenthousiast na de terugkeer van Marco van Ginkel, maar uitgerekend hij moest thuis tegen NK Osijek (0-1 nederlaag) vanaf de bank toekijken. Trainer Phillip Cocu gunde hem tien minuten aan speeltijd.



De middenvelder baalt natuurlijk als een stekker. "Dat komt zeker als een verrassing. Daar zullen we het maar niet te veel over hebben, nee", treurde Pröpper voor de camera van FOX Sports. "Het is nu even niet anders. Er zijn hier vier goede middenvelders. Nu val ik even buiten de boot."



Pröpper wacht dit seizoen een concurrentiestrijd met Van Ginkel, Bart Ramselaar en Jorrit Hendrix. "Daar heb ik het ook met de trainer over gehad. Ik hoop niet dat het vaker gaat gebeuren, maar die mogelijkheid is aanwezig", aldus de oud-Vitessenaar.