FC Utrecht wacht hete avond in Polen na remise

FC Utrecht en Lech Poznan hebben allebei nog uitzicht op een vervolg in de Europa League. In de heenwedstrijd van de derde voorronde werd donderdagavond niet gescoord: 0-0.



De Domstedelingen rekenden eerder deze maand al af met Valletta FC (0-0 en 3-1), maar Lech Poznan bleek een nóg zwaardere opponent. De Polen konden zich goed meten met de manschappen van Erik ten Hag. Zakaria Labyad werd een paar keer gevaarlijk via standaardsituaties, maar halverwege stond de brilstand nog op het bord van Stadion Galgenwaard.



Lech Poznan bleek ook na rust een taaie opponent en gesteund door een sfeervol uitvak gingen de Polen zelfs op jacht naar een uitdoelpunt. De bezoekers kregen goede mogelijkheden, maar doelman David Jensen hield zijn doel schoon. Met name zijn redding op de inzet van Nicki Nilsen kreeg de handen op elkaar.



Volgende week is de return in Polen.