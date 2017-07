PSV moet aan de bak na zwarte avond in eigen huis

Het seizoen van PSV lijkt nu al een flinke knauw te krijgen. Na het teleurstellende seizoen 2016-2017 hopen de Eindhovenaren op eerherstel, maar winst bij NK Osijek is noodzakelijk om het Europa League-avontuur intact te houden na de 0-1 thuisnederlaag.



Zonder Davy Pröpper op het middenveld en mét aanvoerder Marco van Ginkel probeerde PSV de Kroatische opponent onder druk te zetten. NK Osijek leek zich tevreden te stellen en liet de Eindhovenaren de bal rondgaan, maar veel gebeurde er voor rust niet. De 0-0 ruststand was dan ook een logische.



Tien minuten na rust schrok het Philips Stadion plotseling wakker. Doelman Jeroen Zoet kon eerst een tegentreffer nog voorkomen door ternauwernood in te grijpen, maar vlak daarna stond het dan toch 0-1. Borna Barisic schoot vanaf de stip raak na een onhandige actie van Joshua Brenet.



Ook Jürgen Locadia claimde een strafschop, maar de PSV-aanvaller vond geen gehoor bij de scheidsrechter. Het zat de Eindhovenaren sowieso niet mee. Zo mikte Steven Bergwijn de bal op de paal en ook debutant Hirving Lozano wist de pijnlijke thuisnederlaag niet te vermijden.



Scoreverloop:

0-1 (57') Borna Barisic (strafschop)