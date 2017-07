Zidane spreekt zich uit: "Ik wil dat de BBC hier blijft"

Na de terugkeer van Paul Pogba naar Manchester United stond het wereldwijde transferrecord voor het eerst sinds lange tijd niet meer achter de naam van Real Madrid. Maar daar kan heel snel verandering in komen. Zo zou De Koninklijke maar liefst 180 miljoen euro bieden voor het Franse goudhaantje Kylian Mbappé.



Uiteraard werd coach Zinedine Zidane op zijn persconferentie na de 4-1-oefennederlaag tegen Manchester City achter een stand van zaken gevraagd. "Ik ben de trainer hier en je zou iemand anders hierover moeten vragen. We werken aan dingen en we zullen zien wat er gaat gebeuren. We hebben de spelers hier nu zijn en we moeten gewoon zien wat er gaat gebeuren", liet 'Zizou' niet in zijn kaarten kijken.



De Fransman benadrukte echter wel dat hij ook komend seizoen absoluut wil beschikken over zijn gouden BBC-trio. "Laten we hopen dat alle drie (Karim Benzema, Gareth Bale en Cristiano Ronaldo, red.) blijven. Ik wil dat de BBC hier blijft, hetzelfde geldt voor alle spelers die hier nu zijn. Maar tot 31 augustus kan er nog van alles gebeuren."