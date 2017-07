Officieel: Nainggolan zet punt achter vertrekwens

Radja Nainggolan werd gelinkt aan verschillende Premier League-clubs, maar de Belgische middenvelder gaat geen transfer maken deze zomer. De 29-jarige 'Rode Duivel' heeft zijn contract zelfs verlengd.



Nainggolan steggelde met de Romeinse clubleiding door zijn wens om naar Engeland te verkassen. De middenvelder heeft zichzelf nu gewonnen gegeven om nu zelfs zijn verbintenis open te breken. Hij ligt vanaf heden vast tot de zomer van 2021.



Volgens Italiaanse media gaat Nainggolan vier miljoen euro verdienen op jaarbasis. Dat bedrag is zelfs exclusief bonussen. De Belg blijft dus samenspelen met Oranje-internationals Kevin Strootman en Rick Karsdorp.





The wait is over... ✍️

#ASRoma pic.twitter.com/gD6ZTf9meQ