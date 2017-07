Stegeman: "Dan is het wel te triest voor woorden"

De oefencampagne heeft een vriendschappelijk karakter, maar steeds vaker worden wedstrijden verboden door de lokale autoriteiten. Zo gaat ook de ontmoeting tussen Heracles Almelo en De Graafschap in Epe niet door.



De harde kern van Heracles zou de oefenwedstrijd willen verstoren en dus besloot burgemeester Hans van der Hoeve een streep te plaatsen. Trainer John Stegeman is verrast. "Ik heb met Heracles niet eerder ongeregeldheden meegemaakt bij een amateurclub. We hebben zelfs al eerder in Epe gespeeld tegen De Graafschap, in januari. Niets aan de hand."



Aan TC/Tubantia laat Stegeman weten: "Als de dreiging klopt is het wel te triest voor woorden. We spelen in Epe… Ga je zo’n eind rijden om rotzooi te schoppen of te matten? Her en der worden wedstrijden verboden. Blijkbaar hoort het er tegenwoordig bij, maar normaal is het niet. Het is triest voor al die supporters die de club een warm hart toe dragen."