Cocu legt keuzes uit: "Dan kijken we per wedstrijd"

PSV-trainer Phillip Cocu heeft huurling Marco van Ginkel aangewezen als de nieuwe aanvoerder. De middenvelder is de opvolger van Luuk de Jong, die als stand-in nog wel op het lijstje staat.



"Ik heb daar tijdens ons trainingskamp een gesprek over gehad met Luuk", vertelde Cocu in aanloop naar de Europese ontmoeting met NK Osijek aan FOX Sports. "En later zijn we daar nog een keer op teruggekomen. Ook met Marco heb ik er over gesproken."



"Luuk houdt zijn verantwoordelijkheden en is onze tweede aanvoerder, maar kan zich nu wat meer gaan richten op het voetbal", aldus Cocu, die Davy Pröpper buiten de ploeg laat. "We hebben voor het middenveld vier potentiële basisspelers met verschillende kwaliteiten en dan kijken we per wedstrijd."