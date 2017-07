"Ik wachtte ik steeds op tussenshots van de Ajax-bank"

Ajax wist in de kwalificatiefase van de Champions League een 1-1 gelijkspel neer te zetten op bezoek bij OGC Nice. Europees gezien een prima resultaat, maar Henk Spaan kon zijn hoofd niet bij Abdelhak Nouri vandaan houden.



"Zou Appie zijn ingevallen tegen Nice?", aldus de columnist van Het Parool. "Tijdens de wedstrijd tegen Nice wachtte ik steeds op tussenshots van de Ajax-bank waarop ik dat op zijn Geuzenvelds gekapte hoofdje zou zien met die ogen waarin de verlangende blik vroeg wanneer hij eindelijk mocht gaan warmlopen."



"De tussenshots kwamen niet, dus Appie bleef weg", sombert Spaan. "Donny van de Beek nam zijn taken over en schoot volmaakt raak, onmiddellijk gegrepen door het verdriet van ons allemaal. Appie viel niet in, maar Frenkie de Jong wel en één ding weet ik zeker: als Appie het zou hebben gezien, had hij een hartje in de lucht gemaakt en gefluisterd: 'Klasse Frenkie.'"