VIDEO: 'Superboeren' nemen trainer De Jong te grazen

Het is gebruikelijk om tijdens de voorbereiding de nadruk te leggen op een aantal specifieke taken, waaronder het op peil brengen van de conditie. Bij eerstedivisionist De Graafschap is dat niet anders. Helaas kon de aanpak van Henk de Jong niet rekenen op de volle sympathie van de spelersgroep met heerlijke voetbalhumor als resultaat. Diens reactie is ook fantastisch!





Tja, dat krijg je als je 3x per dag gaat trainen incl bosloop om 7.30 uur. Spelers pakken auto van de trainer in tijdens trainingskamp. pic.twitter.com/WQ9essyw8A — De Graafschap (@degraafschap) 27 juli 2017