De 11 namen bij FC Utrecht en Lech Poznan: géén Ayoub

FC Utrecht opent het tweeluik met Lech Poznan donderdagavond in Stadion Galgenwaard. Trainer Erik ten Hag doet in de eerste ontmoeting met de Polen geen beroep op middenvelder Yassin Ayoub en spits Makienok.



Makienok stond thuis tegen Valletta FC (3-1 zege) nog in de basis, maar ditmaal fungeert Cyriel Dessers voorin als centrale man. Ayoub stond tegen de ploeg uit Malta ook al in de basis. Het is bekend dat de Marokkaanse middenvelder kan rekenen op buitenlandse interesse.



In aanloop naar deze eerste ontmoeting ontstonden problemen tussen supporters van FC Utrecht en Lech Poznan.



De opstellingen:



FC Utrecht: Jensen; Klaiber, Van der Maarel, Janssen, Braafheid; Van de Streek, Brama, Emanuelson; Kerk, Dessers, Labyad.



Lech Poznan: Putnocky; Dilaver, Janicki, Vujadinović, Kostevych; Trałka, Gajos; Makuszewski, Majewski, Situm; Gytkjaer.