Update: slecht nieuws voor misdragende Utrecht-supporters

FC Utrecht neemt het donderdagavond op tegen Lech Poznan, maar woensdagavond ging het al fout toen supporters van de Domstedelingen de confrontatie zochten met supporters van de uitploeg.



Volgens RTV Utrecht heeft de politie 34 man opgepakt. De arrestanten zijn volgens de politie allemaal supporter van FC Utrecht. "Deze groep FC Utrecht-supporters wilde een confrontatie uitlokken met de Poolse fans. Daarbij gebruikten ze afgebroken glaswerk en vuurwerk", aldus een woordvoerder van de politie tegen RTV Utrecht. "We hebben geen Poolse supporters aangehouden."



De 34 Utrecht-fans zitten op dit moment vast. Het is de vraag of ze bij de Europa League-wedstrijd van donderdagavond, thuis tegen Lech Poznan, kunnen zijn. "Het Openbaar Ministerie bekijkt hoe lang deze groep vast blijft zitten", aldus de zegsman.



Update, 16.35 uur:



Alle supporters van FC Utrecht die zich gisteravond misdroegen in het centrum van de stad hebben een gebiedsverbod gekregen. Ze mogen het centrum en het gebied rond Stadion Galgenwaard niet in. Twee van de arrestanten zitten nog vast. Zij worden verdacht van opruiing en verboden wapenbezit.