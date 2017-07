Feyenoord-aanwinst: 'Afgevinkt op mijn bucketlist'

Na twee jaar in het buitenland is Jean-Paul Boëtius weer speler van Feyenoord. Daar is de vleugelaanvaller bijzonder blij mee, vertelt hij in Feyenoord Magazine.



"Ik heb de afgelopen jaren altijd een soort van heimweegevoel gehad bij Feyenoord, maar ik denk dat zoiets voor bijna elke speler geldt die hier heeft gespeeld. Het heeft ook altijd in mijn hoofd gezeten dat ik aan het einde van mijn carrière wilde terugkeren bij Feyenoord om uit de helikopter te stappen. Nu kwam de kans voorbij om veel eerder al terug te keren en die helikopter af te vinken van mijn bucketlist. Belangrijker nog is dat ik denk dat ik bij Feyenoord een heel mooi proces kan meemaken."



Boëtius vervolgt: "Ik heb vorig seizoen de beelden gezien van het kampioenschap, dat was zó groot. Het zegt genoeg dat de politie een melding moest sturen dat er geen mensen meer bij konden op de Coolsingel. Als je ziet waar de club nu staat, heb ik echt het gevoel dat we er dit seizoen gewoon weer voor moeten gaan."