Spanjaarden lyrisch over Cillessen: 'Heeft hij geleerd bij Ajax'

Jasper Cillessen is bij FC Barcelona de tweede doelman, maar wellicht kan hij komend seizoen een plekje opschuiven. Hij is in ieder geval prima aan de voorbereiding begonnen.



Na de gewonnen oefenwedstrijd tegen Manchester United werd de goalie uitgeroepen tot man of the match en kreeg hij ook lovende teksten van de media. "De prestatie van Cillessen is één van de positieve punten die Barça meeneemt uit het oefenduel met Manchester United", schrijft El Mundo Deportivo. "De Nederlandse doelman was de sleutel naar de overwinning. Uitgerekend tegen Manchester United, de club die vorig seizoen zeer dicht bij de komst van Cillessen was."



"Zijn optreden bewees dat Manchester United - en ook Barcelona - het niet verkeerd hebben gezien. Cillessen was bovendien goed met zijn voeten, een facet dat hij heeft geleerd bij Ajax. Onder de lat zit het wel goed bij Barça."