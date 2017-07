Droom PSV-fans valt in duigen: gewenste aanwinst verlengt

Bij PSV vertrok deze zomer zowel de tweede als de derde keeper. Alleen eerste doelman Jeroen Zoet speelt nog in Eindhoven, dus hoopten veel fans stiekem op een terugkeer van Heurelho Gomes. De Braziliaanse goalie is nog altijd een held voor de PSV-fans, maar lijkt nooit meer het shirt van de Eindhovenaren te gaan dragen.



Gomes heeft donderdagochtend zijn contract bij Watford namelijk verlengd. De Braziliaanse routinier heeft een gloednieuw, tweejarig contract ondertekend en is tegen de tijd dat die verbintenis afloopt natuurlijk al dik in de dertig...





🖊 | Delighted to announce that @hdgomes has signed a new two-year deal with #watfordfc! 👐🐝



