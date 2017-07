'FC Barcelona breekt transferrecord voor Coutinho'

FC Barcelona heeft een principeakkoord bereikt met de vertegenwoordigers van de Braziliaanse middenvelder Philippe Coutinho. Nu dient technisch directeur Robert Fernandez eruit te komen met de technische leiding van Liverpool en dat wordt nog heel erg moeilijk. De verwachting is dat Barça het transferrecord breekt voor zijn doelwit.



Momenteel is de bovengenoemde directeur aanwezig in Londen om met de beleidsbepalers van de Reds te onderhandelen. Het medium Sport weet dat Liverpool reeds een vraagprijs heeft overlegd en die zou liefst 150 miljoen euro bedragen. Het is niet de verwachting dat Barça dit bedrag met een op tafel legt, maar wel zouden de Catalanen bereid zijn om het huidige transferrecord te breken: ze willen meer betalen dan de 105 miljoen euro die Paul Pogba Manchester United gekost heeft.



Gaat Coutinho daadwerkelijk naar het Camp Nou-stadion, dan zal het record dat hij neerzet vermoedelijk niet lang standhouden. Kylian Mbappé staat op het verlanglijstje van Real Madrid en Manchester City, clubs die vermoedelijk 180 tot 200 miljoen euro willen betalen. Neymar gaat misschien naar Paris Saint-Germain voor 222 miljoen euro.