'Opstelling FC Utrecht: veel aanwinsten, geen Ayoub'

Voor de Eredivisie-subtopper FC Utrecht is het nieuwe voetbalseizoen lang en breed begonnen. Ook op donderdagavond spelen de Domstedelingen weer in de Europa League, ditmaal met Lech Poznan uit Polen als tegenstander. Coach Erik ten Hag stelt dat het veel moeilijk gaat worden dan tegen Valletta FC.



Utrecht kan hoogstwaarschijnlijk niet beschikken over twee potentiële basisspelers, zo schrijft het Algemeen Dagblad. "Trainer Erik ten Hag kan niet beschikken over de langdurig geblesseerden Patrick Joosten, Chris David en Rico Strieder. Achter de namen van de lichtgeblesseerden Bilal Ould-Chick en Yassin Ayoub staat een vraagteken." De laatstgenoemde wordt ook nog in verband gebracht met een transfer, alhoewel dat alleen gebeurt als de juiste prijs betaald wordt.



Over de aankomende tegenstander zegt Ten Hag: "De Poolse Ekstraklasa is een groeiende competitie. Poolse clubteams doen het in Europees verband ook steeds beter. Lech Poznan is een vooraanstaande club. Ze beschikken over goede spelers, een breed kader en een goede trainer. De manier van spelen is Europees, dat wil zeggen vanuit een goede organisatie, op elkaar afgestemd. Er zit een gedachte achter."



Verwachte opstelling Utrecht: Jensen; Klaiber, Leeuwin, Janssen, Braafheid; Brama, Van de Streek, Ayoub, Labyad; Makienok, Dessers.