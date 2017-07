'Opstelling PSV tegen Osijek: smaakmaker op de bank'

Ajax speelde op woensdagavond tegen OGC Nice in de derde voorronde van de Champions League en op donderdagavond is het de beurt aan PSV en FC Utrecht, die uitkomen in de Europa League. De Eindhovenaren nemen het op tegen het Kroatische NK Osijek en doen dat nog zonder buitenspeler Hirving Lozano.



Oefenmeester Phillip Cocu vertelt aan het Algemeen Dagblad dat we de Kroaten niet mogen onderschatten. "Het is een team met snelle aanvallers en scorend vermogen. Het wordt voor ons geen makkelijke wedstrijd. Voor Osijek is de competitie al begonnen en de coach heeft in die wedstrijden veel spelers rust gegeven. Dat geeft ook aan hoe zij naar deze wedstrijd kijken. Ze hebben met een Hongaarse eigenaar wat nieuwe mogelijkheden gekregen."



De coach kiest eigenlijk voor een soort oude, vertrouwde opstelling zonder aanwinsten. De bovengenoemde Lozano begint op de bank, evenals middenvelder Derrick Luckassen, die voor een miljoenensom werd overgenomen van AZ. Cocu geeft de voorkeur aan voetballers die al even in het Philips Stadion spelen.



Verwachte opstelling PSV: Zoet; De Wijs, Schwaab, Isimat, Brenet; Hendrix, Van Ginkel, Pröpper; Pereiro, De Jong, Locadia.