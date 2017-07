'Dit is waarom Utrecht én Ajax Sneijder afgewezen hebben'

Middenvelder Wesley Sneijder is momenteel clubloos en werd de voorbije periode gelinkt aan een terugkeer in de Eredivisie. Volgens het Algemeen Dagblad hebben FC Utrecht en Ajax de komst van de kleine spelmaker echter om verschillende redenen geblokkeerd. Nu moet de Oranje-international op zoek naar een andere optie.



De krant schrijft op donderdagmorgen: "De 131-voudig international zag het idee wel zitten: een half jaar spelen voor de club uit zijn geboortestad, desnoods voor een relatieve habbekrats, om vervolgens vanaf begin 2018 in de Major League Soccer te gaan spelen, voor Los Angeles FC, dat serieuze interesse heeft. De Amerikaanse competitie start pas in de Europese winter."



Het medium gaat verder: "Maar zo simpel werkt de realiteit niet, zo leert een rondgang langs ingewijden. Zo vond FC Utrecht-trainer Erik ten Hag het geen goed plan: zijn gehele elftal voor zo'n vier maanden aanpassen aan Sneijder, deels ten koste van andere spelers in zijn selectie. Natuurlijk heeft de FC Utrecht-coach er dolgraag een voetballer van Sneijders kaliber bij, maar dan wel voor minimaal één, liefst twee jaar. Dat idee bleek financieel volstrekt onhaalbaar, zo bleek al snel. Zijn oude club Ajax gaf bij Sneijders management eerder al aan geen interesse te hebben, ook omdat de Amsterdammers routinier Klaas-Jan Huntelaar al terughaalden." Bovendien hebben de Amsterdammers Sneijder laten weten dat ze al over een teveel aan middenvelders beschikken.