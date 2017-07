'Vijf minuten voor tijd totaal ongeorganiseerd, hoe kan dat?'

Marcel Keizer heeft zijn eerste officiële duel als trainer van Ajax achter de rug. Het resultaat is een 1-1 gelijkspel op bezoek bij OGC Nice. Niet slecht, maar toch was de oefenmeester niet helemaal tevreden.



"De laatste vijf minuten waren gewoon niet goed. We staan totaal ongeorganiseerd. Hoe kan dat? Vijf minuten voor tijd", aldus Keizer voor de camera van Ziggo Sport.



"Zij kregen nog een gigantisch grote kans. Dat doen we onszelf aan", aldus Keizer, die positief eindigt. De trainer is te spreken over de mentale toestand van zijn ploeg, na de trieste gebeurtenissen rond Abdelhak Nouri. "We moeten de jongens sowieso een compliment geven hoe ze hun gedachtes verzetten."



Ajax heeft dankzij de 1-1 een prima uitgangspositie voor de return in eigen huis van volgende week.