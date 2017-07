Ajax vergeet te winnen in Zuid-Frankrijk

Op bezoek bij OGC Nice is Ajax niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Dat is een prima uitgangspositie voor de Amsterdammers, al had er meer in gezeten.



Ajax begon in de verwachte opstelling, maar kon in de eerste helft geen vastigheid creëren. In de beginfase van de wedstrijd hadden de Amsterdammers wel het meeste balbezit, maar daar deden zij vrij weinig mee. De thuisploeg nam vervolgens steeds meer de touwtjes in handen en na ruim een half uur spelen opende Mario Balotelli de score: 1-0.



In de tweede helft kwam Ajax een stuk beter de kleedkamer uit. Dat resulteerde al snel in de terechte gelijkmaker van Donny van de Beek. Met nog ruim een half uur op de klok voelde Ajax dat er meer in zat. Davinson Sánchez kopte op de lat, terwijl Nice geen bal meer goed raakte. Toch viel er geen winnende treffer meer en dus werd de eindstand bepaald op 1-1.



Scoreverloop:

1-0 (32') Mario Balotelli

1-1 (51') Donny van de Beek