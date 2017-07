Feyenoord in geheim oefenduel niet langs Plymouth Argyle

Landskampioen Feyenoord is woensdagmiddag tijdens een geheim oefenduel niet verder gekomen dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Plymouth Argyle. De Engelse tegenstander komt uit in de League One, het derde niveau van Engeland, en was na afloop dan ook behoorlijk trots op de remise.



"This afternoon, we drew 0-0 with Dutch champions Feyenoord", schrijft de club op Twitter. Onder meer Nicolai Jørgensen, Sofian Amrabat en Miguel Nelom maakten hun opwachting op een afgedekt Varkenoord, maar tot scoren kwamen de Rotterdammers dus niet. Trainer Van Bronckhorst hoopt nog op aanvallende versterkingen.





No, seriously, we did. #pafchttps://t.co/sEq9dZricP — Plymouth Argyle FC (@Only1Argyle) 26 juli 2017