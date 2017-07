AZ maakt indruk met riante zege op Malaga

AZ heeft woensdagavond een knappe prestatie geleverd door Malaga CF in een oefenduel met 3-0 te verslaan. Alle drie de doelpunten vielen na de rust.



De Spanjaarden wisselenden in de rust en kort daarna al hun spelers, waarna de Alkmaarse thuisploeg profiteerde. Thomas Ouwejan rondde een mooi opgezette aanval knap af: 1-0. Joris van Overeem zorgde voor de tweede Alkmaarse treffer. Hij werkte een voorzet van invaller Seuntjens binnen, die zelf kort voor het eind van de wedstrijd de 3-0 scoorde. Daarna kwam het scorebord niet meer in beweging.





90. EINDSTAND: AZ - Malaga CF 3-0 (Goals: 65. Ouwejan 1-0, 71. Van Overeem 2-0, 87. Seuntjens 3-0) #azmal — AZ (@AZAlkmaar) 26 juli 2017