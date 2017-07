FOTO: Ook Balotelli en co denken aan Nouri

Het tragische nieuws over Abdelhak Nouri heeft in de complete voetbalwereld diepe indruk gemaakt. Al talloze steunbetuigingen stroomden binnen een ook OGC Nice, de tegenstander van Ajax van vanavond, staat stil bij de situatie van Nouri.



Tijdens de warming up voor het Champions League-duel dragen de spelers van Nice speciale shirts met daarop de tekst 'Stay Strong Appie'.





Mooie beelden uit Nice. #StayStrongAppie pic.twitter.com/xbicJ45oq2 — Arjan van den IJssel (@fcarie) 26 juli 2017