Willems leert snel Duits: 'Laufen!'

Jetro Willems heeft PSV verlaten voor een avontuur bij Eintracht Frankfurt. Het is voor de linksback zijn eerste avontuur in het buitenland, dus moet hij flink wennen. Aan de Duitse taal én trainingsarbeid.



"Na de eerste dag belde mijn moeder me op met de vraag of alles goed was gegaan en of ik al een beetje Duits had geleerd", vertelt Willems aan Kicker. "Ik zei tegen haar dat het eerste woord dat ik hier heb geleerd, 'laufen' is."



De 23-jarige linksback, die vorige week voor vijf miljoen euro overkwam van PSV, merkt een groot verschil tussen de trainingen in Eindhoven en Frankfurt. "In Nederland lopen we ook, maar dan gaat het vooral om tactische dingen. We doen meer met de bal."