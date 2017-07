De 11 namen bij OGC Nice en Ajax: Op naar de Champions League

Ajax gaat vanavond op bezoek bij OGC Nice, in de kwalificatie voor de Champions League. Volgens velen zijn de Fransen in eigen huis licht de favoriet, aan de mannen van Marcel Keizer om het ongelijk te bewijzen.



De coach kiest in zijn basisformatie niet voor een verrassing. Zo zijn Amin Younes en Justin Kluivert de flankspelers, en dus niet de miljoenenaanwinst David Neres. Verder krijgt Kasper Dolberg zoals verwacht de voorkeur boven Klaas-Jan Huntelaar.



De aftrap is om 20:45 uur in de Franse badplaats.



De opstellingen: