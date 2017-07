OFFICIEEL: Willem II shopt wederom in Engelse top

Eerder haalde Willem II al Dan Crowley op bij Arsenal, nu komt Pedro Chirivella over van Liverpool. Opvallend detail: de Spanjaard werd net als eerstgenoemde vorig seizoen nog verhuurd aan Go Ahead Eagles.



Nu treffen de twee elkaar dus weer, in Tilburg. "Het klikt goed tussen ons, zowel op als naast het veld. Vorig jaar speelden we zestien wedstrijden samen, dus het is mooi dat we weer herenigd worden", reageert middenvelder Chirivella (20), die voor één seizoen gehuurd wordt.



Afgelopen seizoen speelde hij 17 duels voor Kowet, waarin hij 2 goals én een goede indruk maakte. Technisch directeur Joris Mathijsen reageert: "We waren nog op zoek naar een defensieve middenvelder. We zijn uiteraard blij dat we met Pedro een speler in huis halen die op die positie kan spelen."



Chirivella krijgt rugnummer 28 bij Willem II. Hij is na na Bartlomiej Urbanski, Stefan van der Lei, Karim Coulibaly, Timon Wellenreuther, Fernando Lewis, Konstantinos Tsimikas en Dan Crowley al weer de achtste aanwinst deze zomer zijn voor Willem II.





