'Druk Willem II krijgt zijn zin: akkoord met Bundesliga-gigant'

Twee jaar geleden veroverden de Belgische U17 brons op het WK, maar twee jaar later heeft nog geen enkele speler van dat team al een echte doorbraak kunnen forceren. Een aantal spelers stak wel de neus aan het venster, zoals Ismail Azzaoui.



De flankaanvaller debuteerde in november 2014 al op zijn 17de voor VfL Wolfsburg en kwam twee keer in actie voor de Duitsers. Vorig jaar scheurde hij in september echter zijn kruisbanden, waardoor hij zijn seizoen in rook zag opgaan. Hij kwam enkel eind mei nog eens in actie met het tweede elftal, waarbij hij wel meteen twee keer scoorde.



Dit seizoen gaat het 19-jarige talent het mogelijk in Nederland proberen. Het Brabants Dagblad meldt dat Azzaoui op proef is bij Willem II. Hij zal er zeker tot woensdag meetrainen en speelt mogelijk ook mee in de oefenwedstrijd tegen FC Eindhoven.



Update 23:23 uur

Isimail Azzaoui lijkt zijn voetbalcarrière daadwerkelijk te vervolgen bij Willem II. Het Brabants Dagblad meldt zaterdagavond dat zowel trainer Erwin van de Looi als de clubleiding tevreden is over zijn proefperiode. Een aanbod is dan ook reëel, al zou het om huur gaan.



Update 19:26 uur

Naar alle verwachtingen gaat Willem II zich op de zeer korte termijn versterken met Ismail Azzaoui. Volgens Het Nieuwsblad heeft de club namelijk een akkoord bereikt met Andries Jonkers VfL Wolfsburg over de huur van één seizoen.



De jonge Belg zou na Pedro Chirivella, Bartlomiej Urbanski, Stefan van der Lei, Karim Coulibaly, Timon Wellenreuther, Fernando Lewis, Konstantinos Tsimikas en Dan Crowley al weer de negende aanwinst deze zomer zijn voor Willem II.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.