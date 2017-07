'Wenger straks aan de buis gekluisterd bij Nice - Ajax'

Ajax neemt het vanavond in de kwalificatie voor de Champions League op tegen OGC Nice. Veel ogen zullen natuurlijk gericht zijn op spits Mario Balotelli, maar er lopen meer toppers bij de Franse ploeg.



Denk bijvoorbeeld aan middenvelder Jean-Michael Seri. De Ivoriaan zou hoog op het verlanglijstje van Arsene Wenger en diens Arsenal staan. De kans is in ieder geval groot dat scouts van de Londenaren vanavond naar het duel tussen Nice en Ajax gaan kijken, vooral om Seri in actie te zien. Dat schrijft L'Equipe.



Zijn vraagprijs wordt geschat op een grove 40 miljoen euro. Ook rivaal Tottenham Hotspur wordt gelinkt aan de fysiek sterke mannetjesputter. Seri, die regelmatig wordt vergeleken met N'Golo Kanté, kwam het afgelopen seizoen tot zeven goals en negen assists voor Nice.



Arsenal is overigens ook nog steeds in de markt voor een andere Ligue 1-ster: Thomas Lemar, van AS Monaco.





https://t.co/qBS8YAPu49 are reporting that Arsenal are keen on Jean-Michael Seri, who has a £36m buyout clause. pic.twitter.com/R5yYW6AhDb — Renato (@th14Renato) 26 juli 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.