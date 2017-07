'Dit bedrag gaat Berghuis Feyenoord kosten'

Regerend landskampioen Feyenoord heeft zich al behoorlijk bedrijvig getoond op de transfermarkt door Ridgeciano Haps, Jerry St. Juste, Jean-Paul Boëtius en Sofyan Amrabat te kopen. Nu richt Martin van Geel zijn vizier op de aanval: Robin van Persie moet overkomen van Fenerbahçe ... maar Steven Berghuis is eerst aan de beurt.



De Telegraaf schrijft over de vleugelaanvaller: "Giovanni van Bronckhorst weet over 48 uur of hij komende zaterdag, als Feyenoord in de eigen Kuip de laatste serieuze test voor het nieuwe seizoen tegen Real Sociedad afwerkt, Steven Berghuis terug in de selectie heeft. De clubleiding werkt hard aan de komst van de rechtsbuiten, maar heeft nog geen deal met Watford."



Feyenoord wil Berghuis dit keer permanent gaan vastleggen. Ondertussen ziet Watford in Liverpool-speler Lazar Markovic zijn opvolger.



Update 19:03 uur

Feyenoord is erg dichtbij het aantrekken van Steven Berghuis. Eerder werd al bekend dat het verschil tussen prijs en aanbod zo'n half miljoen euro is. Clubwatcher Martijn Krabbendam van VI meldt nu precieze cijfers: de Engelsen willen 7 miljoen, Feyenoord bood er 6,5. De verwachting is dat het alsnog wel rond gaat komen.





Watford wil in euro's 7 miljoen hebben, #Feyenoord heeft 6,5 geboden. Dat is dus het half miljoentje dat Berghuis nog weghoudt uit De Kuip — Martijn Krabbendam (@Mkrabby) 26 juli 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.