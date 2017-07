OFFICIEEL: FC Twente heeft achtste zomeraanwinst binnen

FC Twente toonde zich deze zomer al een bezige bij op de transfermarkt. Dat moest ook wel, want inclusief terugkerende huurlingen zwaaide het al meer dan tien spelers uit in de voorbije maand.



Daarvoor terug kwamen Tom Boere, Haris Vuckic, Alexander Laukart, Marko Kvasina, Danny Holla, Jorn Brondeel en Nikola Gjorgjev. En nu ook de Deen Joel Rasmus Felix.



Volgens Bold.dk heeft FC Kopenhagen, zijn huidige broodheer, een akkoord gesloten met Twente voor de negentienjarige centrale verdediger, die tot dusver vijf jeugdinterlands voor Denemarken speelde en bij Kopenhagen vooral namens het beloftenelftal in actie kwam.



Update 18:00 uur

FC Twente heeft vandaag bekend gemaakt dat Joel Rasmus Felix inderdaad is vastgelegd. Hij sluit aan bij Jong FC Twente en tekende voor twee seizoenen, met de optie tot nog een extra jaar.





Joel Felix sluit aan bij Jong #FCTwente en traint vandaag al mee met de Beloften. Hij werd welkom geheten door Jan https://t.co/jqgF11qLkR pic.twitter.com/HocyQ87CqV — FC Twente (@fctwente) 26 juli 2017