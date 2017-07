Kaka: "Hij is fantastisch, waar hij ook speelt volgend seizoen"

Het transfergerucht van deze zomer: Neymar kan FC Barcelona inruilen voor Paris Saint-Germain voor 222 miljoen euro. Een transfergerucht dat insloeg als een bom en waarover heel wat mensen in de voetbalwereld discussiëren. Nu komt ook landgenoot Kaka met zijn mening naar buiten over de Neymar-saga.



Voormalig AC Milan en Real Madrid-speler Kaka deed in zijn gloriejaren heel wat monden openvallen met zijn voetbal. Nu speelt de Braziliaan in de Verenigde Staten bij Orlando City. Tegenover Omnisport heeft ook hij zich uitgelaten over de situatie rond Neymar.



"In deze periode is er heel wat speculatie. Iedereen wil de grote spelers binnenhalen en uiteraard is Neymar daar één van. Het blijft echter een persoonlijke keuze.", aldus de voormalig Gouden Bal-winnaar. "Wat ik wel kan zeggen, is dat hij een enorm goede speler is, fantastisch. Waar hij de komende seizoen ook speelt, hij zal uitstekend zijn."