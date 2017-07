Onhoudbaar Milan: 'Akkoord van 40 miljoen over volgende ster'

Geen enkele Europese topclub was deze zomer al zo actief op de transfermarkt als AC Milan. Het lijstje met aankopen van de Italianen oogt indrukwekkend: Antonio Donnarumma, Andrea Conti, Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez, Hakan Calhanoglu, Franck Kessié, Fabio Borini, André Silva, Leonardo Bonucci en Lucas Biglia tekenden allemaal al een contract.



En ook de volgende topaanwinst van Milan zit al in de pijplijn. Zaterdag verschenen in Portugal berichten dat er onderhandelingen lopen met Bayern München over de komst van Renato Sanches. Milan zou de jonge Portugees voor twee seizoenen willen huren met aankoopoptie.



En het is Milan menens, zo bevestigt Karl-Heinz Rummenigge, de CEO van Bayern. "Ik kan bevestigen dat AC Milan interesse heeft getoond in Renato Sanches", vertelt hij aan Bild. "Maar er is nog geen akkoord."



UPDATE 26/07

De transfers van Sanches naar Milan lijkt bijna in orde. Het Franse L'Equipe meldt dat er een akkoord is gevonden over een transfersom van zo'n 40 miljoen euro. Het zou wel om een definitieve transfer gaan zoals Bayern het naar verluidt verkoos. In San Siro zou een contract van vier seizoenen klaarliggen voor de jonge Portugees.





Renato Sanches has reportedly agreed to join Milan on a €40M deal.



Milan are treating this window like Career Mode 😂❤️🖤 pic.twitter.com/jkAg7Ws6E2 — CareerModeStars (@CareerModeStars) 26 juli 2017

