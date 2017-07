Bondscoach Turkije moet na knokpartij wéér vertrekken

Fatih Terim is opnieuw vertrokken als bondscoach van Turkije en allerminst uit vrije wil. De inmiddels 63-jarige heeft zich twee weken geleden namelijk vreselijk misdragen. Samen met zijn schoonzoon heeft hij een restaurant kort en klein geslagen, waarbij vijf mensen gewond raakten.



"Meerdere gevallen van non-voetbal kwesties, die door verschillende mensen en de media meerdere keren worden benoemd, worden continu aangehaald om de Turkse voetbalbond en de Turkse bondscoach Fatih Terim in diskrediet te brengen en onderuit te halen", klinkt het in de verklaring van de bond. Terim was eerder al bondscoach en vooral trainer van Galatasaray. Daar werd hij ook al eens lang geschorst nadat hij zich volledig liet gaan.



"De partijen zijn bij elkaar gaan zitten en hebben besloten dat de volgende stap zou zijn om in gezonde harmonie afscheid van elkaar te nemen. We willen onze dank uitspreken naar Terim, die met zijn successen met de nationale ploeg en met meerdere clubs in de wereld van ongelooflijke dienst was voor het Turkse voetbal. We wensen hem succes en het allerbeste toe in zijn volgende stap."