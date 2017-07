"Ook bij Ajax heb ik vrienden achtergelaten, in Nice meer"

Dario Cvitanich speelde zowel voor Nice als Ajax. In Frankrijk was hij wel een stuk succesvoller dan in zijn Amsterdamse periode. Hij is dan ook stiekem voor de Franse clubs.



"Ajax was mijn eerste club in Europa", zegt de Argentijn op de clubsite van Nice die nu weer in eigen land speelt voor Banfield. "Amsterdam is een prachtige stad. Ik heb mooie tijden gekend. Ik kon met spelers als Luis Suárez en Klaas-Jan Huntelaar samenwerken, maar ik was wel een stuk jonger. Misschien was het anders gelopen als ik zo volwassen was als ik nu ben. Maar over het geheel ben ik tevreden. In 2011 werden we kampioen en ik heb ook vrienden achtergelaten daar. Niet zoveel als in Nice, maar toch."



"Ik ga voor de tv zitten, Het wordt een zware krachtmeting, we moeten in Allianz Riviera al winnen. De club heeft me uitgenodigd om er vandaag bij te zijn, maar dat was niet mogelijk voor mij. Het zou mooi zijn om volgend jaar met mijn gezin langs te komen om gedag te zeggen. Ik ben drie jaar geleden vertrokken, maar ik krijg nog steeds veel berichten binnen op Twitter. Dat raakt me enorm."