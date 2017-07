Tien Chinese clubs zijn 'opeens' schuldenvrij na dreigement

De Chinese overheid lijkt snel te hebben gehandeld nadat de Aziatische voetbalfederatie een dreigement had uitgesproken. Het gros van de clubs uit de hoogste afdeling in China hadden forse schulden. Pardoes zijn deze verdwenen als sneeuw voor de zon.



De clubs uit de Super League hebben de afgelopen twee jaar met belachelijke transfers de voetbalwereld op zijn kop gezet. Om het voetbal in China omhoog te krikken werden spelers uit Europa en Zuid-Amerika voor onnoemelijk veel geld binnengeharkt.



De gevolgen waren logischerwijs dat de clubs torenhoge schulden hadden en achterstallige betalingen. Wanneer de clubs dit niet voor 31 augustus hadden opgelost, dan mochten er geen clubs uit China meedoen aan de Aziatische Champions League. Vandaag komen alle clubs opeens tegelijk met een verklaring dat de problemen zijn opgelost, zo meldt de BBC.